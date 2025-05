Tampona e si ribalta con l’auto. Marecchiese in tilt per l’incidente

Marecchiese bloccata per ore ieri mattina a Novafeltria, in zona Secchiano, a causa di un incidente, per fortuna senza feriti gravi. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 8, sono rimasti coinvolti due ragazzi: un 19enne alla guida di un’Opel e una 23nne al volante di una Fiat, entrambi residenti in Valmarecchia.

Stando a una prima ricostruzione il 19enne, che procedeva sulla Marecchiese in direzione Rimini, ha tamponato la Fiat condotta dalla 23enne e poi ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata su un fianco. Il 19enne, uscito illeso dall’abitacolo della macchina, era in evidente stato di choc. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde, i carabinieri, gli agenti di polizia locale e i vigili del fuoco. Nessuno dei ragazzi ha riportato gravi ferite. Quel tratto della Marecchiese è rimasto chiuso per ore in entrambe le direzioni, mandando in tilt la viabilità.