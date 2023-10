Tampona motociclista e si dà alla fuga con l’auto Poi si ‘costituisce’ il giorno dopo l’incidente

Al volante di un’Alfa Romeo si scontra con il conducente di uno scooter di 67 anni, facendolo cadere sull’asfalto, poi si allontana facendo perdere almeno temporaneamente le sue tracce. È stato identificato il 29enne di Cattolica che, stando ai rilievi svolti dagli agenti della polizia locale, sarebbe stato coinvolto nell’incidente avvenuto l’altro ieri poco prima delle 12 tra via Buozzi e via Leopardi, a Pesaro. È accusato di omissione di soccorso e fuga. Gli è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione. Per rintracciarlo nella sua residenza a Cattolica era stata richiesta la collaborazione della polizia locale della Regina: i tentativi di ricerca, almeno in un primo momento, erano però risultati vani. Nel tardo pomeriggio di venerdì però lo stesso conducente dell’Alfa Romeo (probabilmente intuendo che era stato rintracciato) si è presentato ai carabinieri di Cattolica e, dopo indicazione dei militari, si è recato al comando della polizia locale di Pesaro mettendo a disposizione il proprio mezzo per l’ispezione delle tracce collegate all’incidente. Per il motociclista 67enne pesarese, sono tuttora in corso accertamenti per la verifica delle lesioni riportate. È ancora ricoverato all’ospedale di Pesaro.

L’allarme è scattato alle 11,50 nel centro di Pesaro, tra le vie Buozzi e Leopardi, dove un’Alfa Romeo rossa, stando a quanto ricostruito dagli agenti, non avrebbe rispettato la precedenza impattando contro uno scooter in sella al quale viaggiava un uomo di 67 anni. L’auto si è poi data alla fuga, senza fermarsi per soccorrere il ferito. Lo scooter, dopo lo schianto, avrebbe prima sbattuto contro due macchine lì parcheggiate per poi cadere a terra. L’uomo è stato trasportato all’ospedale. Fino a ieri erano ancora tenuto sotto stretta osservazione dai sanitari.