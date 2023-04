Tamponamento in autostrada Code e disagi per i conducenti

Quella di ieri è stata una mattinata complicata per gli automobilisti che hanno percorso la carreggiata sud dell’autostrada A14 nel tratto compreso tra Cattolica e Pesaro. Tutto a causa di un tamponamento avvenuto attorno alle 9 al km 154 in corrispondenza della galleria del Boncio, nel territorio delle Marche. Due i mezzi entrati in collisione tra loro: un furgone e un tir. La dinamica fino a ieri era ancora al vaglio delle pattuglie della polizia autostradale, intervenute sul posto per i rilievi. L’urto è stato molto violento. Ciò nonostante, il conducente del furgone che avrebbe causato il tamponamento è uscito praticamente illeso dallo scontro. Il tratto di autostrada interessato dal tamponamento è rimasto parzialmente chiuso per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 e la polizia autostradale, si sono precipitate anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il traffico è stato dirottato su un’unica corsia. Tra le 9 e le 10 la circolazione ha subito dei rallentamenti nel tratto compreso tra i caselli di Cattolica e Pesaro. In seguito il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.