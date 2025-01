Tamponamento sulla Marecchiese: traffico in tilt

Pericoli sulla Marecchiese. Ancora una volta, ancora un incidente lungo una delle arterie viarie più attenzionate e trafficate della provincia. Tra San Martino dei Mulini e Santarcangelo, dove ieri mattina si è verificato un violento tramponamento tra due automobili, di cui una ad alimentazione ibrida. Proprio per questo motivo per la messa in sicurezza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre sul posto è intervenuta anche un’ambulanza. A seguito dello schianto infatti un’auto ha invaso la corsia opposta e sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per interrompere la circolazione dalla rotatoria con la Strada di Gronda a quella con via Tomba, per il tempo necessario ai rilievi e al ripristino, che hanno richiesto circa un’ora e mezza dal momento dell’incidente.