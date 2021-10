Rimini, 30 ottobre 2021 - Chi ieri si è presentato al gazebo per i tamponi rapidi allestito al centro commerciale ‘Le Befane’, alla fine è rimasto deluso. "Il servizio è sospeso per motivi logistici. Per rimborsi immediati scrivere a…": così recita il cartello comparso fuori dal punto tamponi che nelle scorse settimane, dopo l’entrata in vigore il 15 ottobre scorso dell’obbligo di Green pass per lavorare, era stato preso d’assalto da centinaia di persone, attratte anche dal prezzo competitivo del test: 10 euro. La chiusura temporanea del gazebo è dovuta a un’operazione dei Nas (il Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri) di Bologna, che giovedì pomeriggio sono arrivati alle ‘Befane’ per compiere una perquisizione.

I militari hanno messo sotto sequestro alcuni kit per i test anti-Covid. Al loro arrivo, si sono trovati davanti una ventina di persone, in coda per il tampone: queste ultime sono state invitare dal responsabile dell’Ausl Romagna, dell’ufficio Igiene pubblica a recarsi in strutture convenzionate con l’Ausl Romagna.

I reati contestati al responsabile dell’azienda (la Helpcodelife di Milano) dalla Procura riminese sono truffa e tentata istigazione alla corruzione. L’ipotesi, da verificare attraverso le indagini, è quella che i tamponi venissero eseguita senza l’autorizzazione amministrativa e che gli utenti venissero ingannati sul rilascio del green pass. Inoltre, sempre secondo gli inquirenti, la società avrebbe proposto un compenso a un medico di base per inserire nel portale nazionale i dati relativi ai test rapidi (eseguiti a prezzi calmierati, 10 euro circa), così da produrre il certificato verde per le persone che si sottoponevano a tampone.

"La Helpcodelife esegue tamponi con test di ultima generazione. Le operazioni venivano eseguite da infermieri autorizzati e un medico abilitato avviava il procedimento per il rilascio del green pass – spiegano gli avvocati Marco Bosco e Thomas Coppola -. Si tratta inoltre di un’azienda con tutti i requisiti professionali, già autorizzata dalla Regione Lombardia. Infine si sono avvalsi di un protocollo di coordinamento con con il pronto soccorso dell’ospedale Infermi in caso di positivi al Covid. Adesso attendiamo gli sviluppi, ma da un punto di vista difensivo non c’è alcun abuso nel praticare un prezzo ‘sociale’ per aiutare chi sta cercando di superare la difficoltà Covid. Riteniamo che le accuse a carico della società siano del tutto prive di fondamento e lo dimostreremo nelle sedi opportune. Il sequestro riguarda unicamente alcuni tamponi, per i quali stiamo già preparando una istanza di dissequestro. L’attività riprenderà non appena sarà fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Precisiamo che l’azienda ha fin da subito intrattenuto con l’Ausl una fitta corrispondenza, documentata da varie Pec, all’insegna della più totale trasparenza, e che non vi sono mai state denunce da parte dei pazienti. Ricordiamo che quest’estate sono stati inoltre gestiti diversi punti per i test rapidi in convenzione con importanti aziende e anche con le forze dell’ordine".