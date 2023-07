Tananai e Ralf a Villa delle Rose

Non una notte, alla Villa delle Rose di Misano Adriatico si festeggia un intero week-end rosa. In programma Tananai, Ralf e Vida Loca. Domani Clorophilla con Tananai (dj set), Manuelito, Samuele Sartini e Tanja Monies. Dopo una lunga gavetta da produttore e dj, Tananai ha iniziato la sua carriera come cantautore nel 2019, pubblicando i singoli ’Volersi Male’, ’Bear Grylls’, ’Ichnusa’, ’Calcutta’ e il primo Ep ’Piccoli Boati’, poi l’anno scorso il debutto al Festival di Sanremo e il suo primo album ’Rave, Eclissi’; quest’anno ancora sul palco dell’Ariston. In programma sabato 8 Club Couture con Ralf, che non smette mai di entusiasmare e di stupire, quindi con Memoryman aka Uovo, Mappa, Tanja Monies.

Come tutte le domeniche, anche il 9 luglio la Villa vede protagonista la serata Vida Loca con i suoi ritmi urban che sconfinano nel pop, la sua animazione e tantissime sorprese. Si prosegue martedì 11 con l’inaugurazione Vita con Seth Troxler in collaborazione con il Cocoricò di Riccione.

Si inizia con Seth Troxler per poi continuare il 18 con Dennis Cruz, martedì 25 con Archie Hamilton e in agosto con Shermanology (martedì 1), The Blessed Madonna (martedì 8) e Ralf (martedì 22). Per informazioni inè possibile contattare i numeri 3935027597 o visitare il sito internet www.villadellerose.net.

Capitano di lungo corso, Seth Troxler è uno dei dj e produttori più versatili al mondo, con diversi interessi extra settore che l’hanno portato a scalare il Kilimangiaro, a dimostrarsi a più riprese un vero e proprio master chef e a dare vita a progetti artistici quali ’Lost Souls Of Saturn’, un mix quest’ultimo tra musica elettronica, arte contemporanea e tecnologia. I suoi set al Circoloco ad Ibiza e quello recentissimo al Glastonbury in Gran Bretagna hanno il raro dono dell’imprevedibilità e di far sorridere e divertire il pubblico presente.

ni.co.