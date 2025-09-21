"Tanta fretta di abbattere il pino ma il cantiere non è partito"

Dov’è finita la fretta di costruire in via Ciceruacchio? Se lo chiede Arianna Lanci, delegata Lipu (Lega italiana protezione uccelli) per la provincia di Rimini. Via Ciceruacchio finì alle cronache nel mese di luglio per la battaglia degli ambientalisti impegnati nel salvare un vecchio e grande pino d’Aleppo all’interno di un loto privato. In questo terreno la villetta precedente, Villa Salvatori, era stata abbattuta per fare posto a un intervento edilizio che porterà alla costruzione di undici appartamenti da rivendere a prezzi non proprio popolari. Siamo a due passi dal centralissimo viale Ceccarini ed anche le quotazioni di mercato seguono un trend in crescita da anni a questa parte, le più alte in provincia. La battaglia delle associazioni ambientaliste aveva portato il Comune a muoversi e a chiedere un confronto con la proprietà, ma prima che potesse avvenire il faccia a faccia erano arrivate le motoseghe. In seguito le associazioni rilevarono come nel tronco non vi fossero malattie a giustificare l’abbattimento, chiedendo conto delle procedure assunte.

Oggi la delegata di Lipu chiede perché tutta quella fretta nell’abbattere il pino alto 26 metri con una circonferenza di 3,70 metri. "Ci domandiamo che ne è stato di tutta quella fretta che ha motivato l’abbattimento di 21 alberi in pieno periodo di nidificazione, se il cantiere è fermo a dove l’avevamo lasciato. Tutto immobile, altro che fretta. Solo le piante non ci sono più". Inoltre Lanci sottolinea che "il progetto è stato approvato dal Comune di Riccione in deroga al regolamento del verde urbano".