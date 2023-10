Tante imprese edili a caccia di muratori e manovali

Numerose imprese edili del Riminese stanno cercando personale sul portale ‘Lavoro per te’. Una di queste, per vari cantieri nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, sta selezionando 10 manovali (anche senza esperienza) e 2 muratori già esperti. Per tutti, è preferibile il possesso della patente B ed è previsto un contratto a tempo determinato. L’impresa Rocar Costruzioni di Cattolica cerca muratori con esperienza, patente B e automuniti. Offre un contratto a tempo indeterminato. Un’impresa di Bellaria-Igea Marina cerca un muratore con esperienza, patente C + Cqc (eventuale) e possibilmente corsi di abilitazione per la guida dei mezzi. Il contratto previsto è a tempo determinato. L’orario di lavoro, per tutti, è a tempo pieno spezzato. Dopo essersi registrati con Spid o Cie sul sito https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it, per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.