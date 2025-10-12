Tante le aziende riminesi protagoniste dell’eccellenza romagnola

Le imprese della provincia di Rimini confermano la loro forza innovativa e la capacità di competere a livello internazionale all’edizione 2025 di Excelsa, la rassegna biennale di Confindustria Romagna che valorizza le aziende distintesi per merito, innovazione e sostenibilità.

Nella cornice del Mare Pineta Resort di Milano Marittima, le giurie tecniche hanno premiato trenta realtà eccellenti, tra cui spiccano diverse imprese riminesi.

Nella categoria Comunicazione d’impresa, riconoscimento a Myo Spa di Poggio Torriana (in grado di distinguesri anche nella categoria dedicata alle Imprese femminili) e Santa Monica Spa di Misano Adriatico, gestore del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, per la capacità di comunicare con efficacia i valori del territorio e del brand.

Per l’Innovazione, è stata premiata Nuhpro Srl di Rimini, impresa giovane e dinamica che sviluppa soluzioni tecnologiche avanzate, capace di distinguersi anche nella categoria speciale Impresa Femminile grazie alla significativa presenza di donne nel management, e tra le realtà Under 40 per la guida di giovani imprenditori.

Sul fronte dell’Internazionalizzazione, Indel B Spa di Sant’Agata Feltria si conferma leader globale nella refrigerazione per automotive, nautica e hospitality, mentre M-Live Srl di San Giovanni in Marignano rappresenta un’eccellenza nel campo delle tecnologie digitali per la musica, capace di portare il know-how riminese nel mondo.

Nella categoria Sostenibilità, premio a Gilmar Divisione Industria Spa di San Giovanni in Marignano, maison dei marchi Iceberg e Ice Play, per il costante impegno verso una moda responsabile e attenta all’ambiente. Sul fronte della Sicurezza, la Pesaresi spa di Rimini si conferma leader.