Tante promesse, ma la sanità non funziona Mi hanno prenotato un esame a fine 2024

Gentile Carlino,

ho votato per il centrodestra, ma questa politica mi ricorda l’atletica, per l’esattezza il gioco della staffetta: oggi comandate voi, domani noi, e così via. Le solite promesse, poi una volta al potere, cominciano con la storia che i soldi non ci sono, per rimediarli aumentano i carburanti, i prodotti alimentari. Poi quando ho bisogno della sanità devo andare a pagamento. Ho prenotato una colonscopia, mi hanno fissato l’appuntamento a fine 2024. Riccardo Ducci