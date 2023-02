Tante responsabilità frenano i sindaci

Sindaci troppo responsabilizzati. Se contestato, l’abuso d’ufficio nel 93 percento dei casi finisce in un’archiviazione o assoluzione per il sindaco che lo avrebbe commesso, spiega Antonio Decaro presidente dell’Anci. Massima attenzione alla legalità ma "sui sindaci cadono delle responsabilità enormi ed è senz’altro una cosa da modificare" spiega Alice Parma referente provinciale dell’Anci e sindaco di Santarcangelo. "Per quello che dobbiamo - continua Parma - e quello che non dobbiamo fare, dobbiamo essere perseguiti dalla legge, non c’è discussione. Il problema è che in molti reati imputabili al sindaco, non c’è una reale connessione tra la sua reale capacità di incidere in quella scelta e la responsabilità".