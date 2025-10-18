Sos case popolari
18 ott 2025
RITA CELLI
"Tante strade riqualificate in vista dell’inverno"

Le strade che da Sant’Agata Feltria portano a Sarsina e all’E45 a sono state quasi tutte riqualificate in vista dell’inverno. I lavori di messa in sicurezza e riasfaltatura hanno interessato varie arterie provinciali e comunali. Diversi tratti sono stati asfaltati tra la via Petrellese e la zona di Ugrigno per una spesa di 200mila euro (finanziati dal bilancio comnuale e dai fondi Fosmit per le aree montane). "Importante anche l’intervento di allargamento a monte della Sp8, che collega Sarsina a Novafeltria – dice il sindaco di Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori – I lavori sono stati eseguiti dalla Provincia. Vista la frana a valle della strada, molto trafficata e usata per collegare l’area industriale di Sant’Agata all’E45, abbiamo chiesto di togliere il senso unico alternato e risolvere a monte, allargando la carreggiata". Bisognerà aspettare la primavera per i maxi lavori di riqualificazione della Sp8. La Provincia ha chiesto al Comune di preparare i progetti per la parte a valle della strada. L’obiettivo è di mettere in sicurezza tutta la Sp8 con opere di consolidamento, eliminando anche i tratti più stretti dove i camion passano a fatica. "I progettisti e tecnici che abbiamo incaricato – conclude Polidori – stanno lavorando velocemente per consegnare tutto alla Provincia. I fondi regionali per l’opera sono già stati predisposti. L’obiettivo è migliorare la viabilità, sia per il paese e le fiere, sia per il polo industriale di Sant’Agata".

Rita Celli

