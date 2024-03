Tanti auguri Tonino Guerra: l’omaggio al poeta parte a Santarcangelo con la mostra sulle donne

Tanti auguri Tonino. L’inaugurazione della mostra alla biblioteca di Santarcangelo, Arrivano le donne di Tonino, ha dato il via ieri mattina alla nuova edizione della rassegna dedicata al poeta e sceneggiatore Tonino Guerra. Curata da Rita Ronconi e Rita Giannini, la mostra ’esplora’ l’universo femminile di Tonino attraverso le poesie, i racconti, i quadri e altre opere in cui l’artista ha cantato le donne. Nel pomeriggio è stata inaugurata un’altra mostra dedicata a Tonino Guerra, a Pennabilli (al Palazzo del Bargello), con alcune delle sue opere che provengono dagli amici dell’artista. Le Giornate per Tonino, iniziate ieri nel giorno del suo compleanno (il poeta è nato il 16 marzo 1920) proseguiranno con numerosi eventi fino al 21 marzo, giorno in cui ricorre l’anniversario della sua scomparsa. Tra i tanti appuntamenti da segnalare lo spettacolo che si terrà la sera del 21 sempre alla biblioteca di Santarcangelo, Frammenti di Odissea al mare, con Isadora e Donatello Angelini, Luca Serrani, Denis Campitelli.