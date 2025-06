"Tanti gatti scomparsi nell’ultimo periodo"

"Negli ultimi giorni stiamo ricevendo numerose segnalazioni di gatti scomparsi in varie zone della Repubblica di San Marino". A lanciare l’allarme è l’Associazione protezione animali del Titano. "Un numero elevato – spiegano dall’Apas – e il fenomeno è particolarmente allarmante. Il numero di sparizioni è insolitamente elevato e alcuni proprietari hanno già sporto denuncia".

L’allarme che è stato lanciato dall’Associazione si diffonde in fretta sui social, dove sono davvero tanti i proprietari sammarinesi che raccontano di non riuscire a trovare più il proprio animale. In molti ipotizzano che ci possa essere un collegamento con i lupi che circolano sul Titano. O almeno in varie zone della Repubblica di San Marino.

L’Apas, dal canto suo, invita tutti i proprietari a prestare la massima attenzione, "e ad adottare alcune misure fondamentali per la sicurezza dei propri animali", spiegano elencando le misure da seguire alla lettera. In primis dotare gli animali di un microchip. "Identificare il gatto – spiegano – è il primo passo per poterlo ritrovare in caso di smarrimento". Poi la sterilizzazione "che riduce sensibilmente il rischio che l’animale si allontani. E i collari Gps che possono essere uno strumento utile per monitorare gli spostamenti soprattutto in zone a rischio. Prima dell’uso, consultare comunque il veterinario e scegliere modelli leggeri e con sistema di sgancio automatico, per evitare rischi di impigliamento".

E come ultima raccomandazione l’Apas, in caso di sparizioni sospette, invita a "non esitate a contattare le forze dell’ordine. Per ricevere supporto, è possibile contattare anche l’Apas, che potrà aiutare nella diffusione di appelli. Anche chi non ha animali può fare la differenza. Un gatto spaesato, ferito o in difficoltà può aver bisogno di aiuto: segnalare è un atto di responsabilità e sensibilità".

I ’consigli’ si sprecano sui social e quello più diffuso è di tenere in casa i propri gatti, in modo da farli stare il più al sicuro possibile. Dopo l’amara vicenda dei bocconi avvelenati che hanno ucciso decine e decine di animali, ora a San Marino in molti temono anche per la vita dei propri gatti. "Troppi ne sono scomparsi in maniera sospetta".