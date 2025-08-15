"Tanti negozi aperti di sera: i conti tornano"

I saldi hanno aiutato. Ma anche le ’maratone’ serali, con le aperture straordinarie al venerdì per le Shopping night e gli altri eventi organizzati da ’Città viva’. Per i negozi del centro di Santarcangelo questa, nonostante le difficoltà che attanagliano il settore del commercio, è un’estate... viva. Il 22 e il 23 il prossimo appuntamento, con Le notti degli artisti: il centro si trasformerà in un atelier all’aperto tra pittori, artisti di strada e musica. E tornerà ancora una volta il mercatino artigianale ’Mani in piazza’. Ma gli eventi proseguiranno fino a settembre.

"In un contesto generale difficile per il commercio, noi siamo soddisfatti di come sta andando – dice Alex Bertozzi, presidente di ’Città viva’ (che riunisce circa 120 attività del centro, compresi bar e ristoranti, ndr) – Le aperture serali al venerdì, gli eventi organizzati insieme a Pro Loco e tante realtà locali, stanno portando tanta gente in centro anche quest’estate". E portano affari ai negozianti, come distra l’alta adesione alle aperture serali. "A giugno la partecipazione è stata un po’ più bassa. Ma a luglio e in queste prime settimane di agosto oltre l’80% dei negozi resta aperto alla sera, al venerdì e in occasione degli eventi. Parliamo di oltre 70 attività".

Al di là dei numeri "i riscontri sono positivi". Perché poi, anche chi non compra alla sera ma fa il giro tra le vetrine, magari torna uno o due giorni dopo a fare acquisti. "Le Shopping night funzionano: abbiamo cercato di dare un tema a ciascuna e questo è piaciuto al pubblico". Bene anche il mercatino ’Mani in piazza’ (curato da Albergo Gozi) che accompagna le aperture serali dei negozi. "Non possiamo reggere il confronto con i grandi eventi, ma organizzando appuntamenti ormai consolidati riusciamo ad attrarre pubblico a ogni serata. E i risultati – conclude Bertozzi – sono evidenti sia in termini d’immagine, sia per il ritorno economico dei commercianti. La gente viene perché sa di poter fare shopping e trovare un bel clima di festa".