Tanti turisti attesi per i tour in centro Migliaia alla Via Crucis

Musei di Santarcangelo aperti a Pasqua e Pasquetta. Ma per i tanti turisti attesi oggi e domani, sarà possibile fare anche i tour guidati nelle grotte e nel centro storico organizzati dalla Pro Loco. In questo weekend, grazie all’accordo con la proprietà, sarà possibile visitare inoltre la Rocca Malatestiana di Santarcangelo: ritrovo all’ufficio Iat in via Battisti (alle 10,30 alle 16), il percorso, della durata di circa un’ora, include una visita alla Rocca e una breve passeggiata nelle vie del borgo. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro (per i bambini da 6 a 12 anni, gratuito per i più piccoli): per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0541.624270.

Il weekend pasquale a Santarcangelo era cominciato già venerdì pomeriggio, con l’invasione di migliaia di ragazzi di ’Gioventù studentesca’ (l’associazione dei giovani di Comunione e liberazione), tornata a organizzare qui la Via Crucis dopo tre anni di stop a causa dell’emergenza Covid. I partecipanti alla fine sono stati un po’ meno dei 5mila previsti. Partita dal parco del Campo della fiera, la Via Crucis ha animato tutto il centro storico. Qualche problema alla viabilità, per i divieti imposti per consentire la celebrazione.