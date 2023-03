Tantissimi visitatori sulla via dei pescatori

Una sorta di (piccolo) assalto, tantissimi i visitatori che nelle prima tre settimane scarse di apertura hanno ammirato la mostra‘Via Mar Egeo, una via di pescatori’. Firmata da Paolo ’Ploz’ Faetanini, l’esposizione vuole essere un omaggio a questa via storica di Bellaria, che un tempo si differenziava dalle altre strade che costeggiavano il lungomare, piene di alberghi e ristoranti, perché costituita per la maggior parte da case private di pescatori.

"La via era dedicata al grande Mar Egeo, mare del Mediterraneo pieno di isole frastagliate, come le persone che la abitavano, con le loro storie e tradizioni. Ognuna di quelle case, si illuminava di notte, per partire a pesca", ricorda l’autore della mostra. Nelle sale del Centro culurale intitolato a Vittorio Belli, nella piazza della chiesa di Igea centro, fino a metà maggio si potranno vedere i ritratti di trenta marinai, con una particolare tecnica messa a punto dall’autore. Insieme alle loro storie, raccontate in prima persona dai protagonisti, in gran parte passati a miglior vita, o dai loro famigliari e conoscenti. "Importante recuperare una memoria storica che altrimenti sarebbe andata perduta con loro", chiosa ’Ploz’.