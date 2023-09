Tanto Rumore per Raffaella: sbarco dei mille al Palacongressi

"Vi diciamo 5.743 volte grazie". Così Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu, saluta tutti i partecipanti alle oltre 100 selezioni che in altrettante tappe nella penisola nel corso del 2023 hanno permesso di scegliere i mille finalisti alla seconda edizione di ’Rumore Bim Festival’, contest di canto e ballo "dedicato a Raffaella Carrà". Che si terrà per quattro giorni, a partire dal 28 settembre, al Palazzo dei congressi sul lungofiume, all’esterno del quale saranno montati due palchi per concerti ed esibizioni ad accesso gratuito. "Nell’area ci saranno anche una quindicina di food truck, furgoni per la preparazione e vendita del cibo di strada – spiega Borghesi –, che arricchiranno l’evento, saranno quattro giorni di festa".

Rumore avrà un prologo: il 27 settembre si terranno, sempre al Palacongressi ex Palaveleno, le ultime semifinali: "nell’occasione verranno selezionati gli ultimi 300 finalisti, che si aggiungeranno agli altri 700 già individuati nel corso dei tour nazionali, un evento che conferma la sua forza sia per l’effetto promozionale della città turistica, sia per le presenze che porterà a fine stagione. Ne prevediamo oltre seimila, considerando 2-3 giorni di permanenza media per i mille partecipanti, e altrettanti accompagnatori". Le categorie di finalisti sono "equamente ripartite" tra ballerini e cantanti, con un numero invece piuttosto ristretto di aspiranti presentatori. Bocche cucite per ora sui ’grandi ospiti’. Nella prima edizione lo scorso anno, tra gli altri sono saliti sul palco Samuel Peron, Marco Masini, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo.