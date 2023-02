Tappa bellariese per la mostra contro le mafie

’Una vita contro la mafia’: tappa bellariese ieri mattina, all’istituto Panzini, per la mostra itinerante realizzati dagli studenti dell’istituto Molari, con il coordinamento della docente Daniela Gravina ed in collaborazione con l’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata. La mostra nasce da una riflessione sulla testimonianza di chi ha perso la vita per mano delle mafie. Un progetto di grafica nato nel 2018, diventato ora una mostra diffusa che coinvolge gli studenti che, ispirandosi allo stile dell’artista Noma Bar, hanno ridato voce e immagine a 104 storie simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Resterà allestita per 57 giorni: il tempo tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio.