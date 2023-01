Tar sospende lo stop all’attività

Tutto da rifare. Il

Tar (Tribunale amministrativo regionale) dell’Emilia-Romagna sospende la decisione dell’ufficio scolastico regionale del 22 novembre scorso di dichiarare la International school of

Rimini – istituto con sede in via Santa Chiara - scuola non straniera in Italia e non operante nell’ambito del sistema nazionale di istruzione. E fissa l’udienza pubblica del prossimo 12 luglio per "la trattazione del merito della controversia". Dunque nella seduta della camera di consiglio dell’11 gennaio è stato accolto il ricorso presentato dalla International school of

Rimini, dato che, si legge nella sentenza, "i motivi di censura appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris". Nella sostanza "non sussistono le condizioni" per annullare il provvedimento del 15 novembre 2018 dell’Ufficio scolastico regionale con cui è stata accolta la domanda di autorizzazione per l’inizio dell’attività della International school of

Rimini. Da qui l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare e la nuova udienza fissata per il 12 luglio per la decisione nel merito.