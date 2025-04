Tari, nuove agevolazioni per i cittadini. Sanzioni più leggere

Durante il consiglio comunale di giovedì scorso, sono state approvate importanti novità in materia di Tari per il 2025. Con 22 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti è stata introdotta una modifica al regolamento che recepisce le nuove norme nazionali e introduce misure a sostegno dei cittadini.

Tra le principali novità figura l’estensione del cosiddetto ravvedimento operoso, che consentirà di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte anche in caso di dichiarazioni omesse o errate, e non solo per ritardi nei pagamenti. Dall’1 settembre 2025, inoltre, il sistema sanzionatorio sarà più leggero, in linea con quanto stabilito dal decreto Legislativo 87/2024. Ampliato anche il periodo utile per richiedere riduzioni.

Approvato, infine, con 19 voti favorevoli, l’aggiornamento delle tariffe Tari per le strutture ricettive non imprenditoriali, come B&B, affitti brevi e case vacanza.