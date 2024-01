Tari, rateizzazioni e reclami più facili

Tempi di risposta più celeri, un numero verde dedicato e maggiori possibilità di rateizzazione della Tari. Sono gli obiettivi che si è dato il Comune, approvando la nuova carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tra le novità introdotte anche l’allungamento dei tempi per dichiarare inizio, variazione e cessazione dell’utente: si passa da 60 a 90 giorni. Più facili anche le procedure per i reclami. Pr l’assessore Juri Magrini si tratta di "un documento chiaro e organico, per andare incontro alle esigenze dei riminesi".