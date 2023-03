Tari scontata per chi dona cibo ai poveri

Andrea G. Cammarata

Uno sconto sulla Tari fino a 10 centesimi per ogni chilo di cibo ‘eccedente’ fresco o confezionato che, invece di finire nel cestino, viene donato a chi ne ha bisogno. Ad avviare l’iniziativa, per ridurre i rifiuti, dare una mano agli indigenti e sostenere il volontariato, è il Comune di Rimini. Come previsto dal regolamento, spiega l’amministrazione, i destinatari della misura sono gli enti del terzo settore che distribuiscono questi cibi per ragioni caritative. Per richiedere la riduzione è necessario che chi dona produca il documento di trasporto con indicazione della quantità di alimenti donati, assieme alla dichiarazione del soggetto ricevente.