Tari scontata per chi dona cibo ai poveri

Pagare meno tasse donando le eccedenze alimentari. L’iniziativa attivata dal Comune di Rimini permette di applicare uno sconto sul pagamento della Tari a coloro che decidono di non sprecare, donando le eccedenze alimentari. I destinatari degli sconti sono gli enti del terzo settore (Ets) che, a loro volta, distribuiscono questi cibi per ragioni caritative. L’abbattimento tariffario arriva fino a 0,10 euro per ogni chilogrammo di alimento donato. Di più: l’effetto di tale iniziativa, in una logica di sostenibilità, consente di recuperare prodotti alimentari che altrimenti andrebbero persi aumentando poi l’ammontare dei rifiuti. Ma c’è anche l’aspetto solidale, perché si offre una mano alle persone in difficoltà dal punto di vista economico. Come funziona lo sconto? Per richiedere la riduzione è necessario che il soggetto donante produca il Documento di Trasporto con indicazione della quantità di alimenti donati, correlato alla dichiarazione del soggetto ricevente il dono. Non nasconde il suo entusiasmo Francesca Mattei, assessora all’agricoltura di Rimini: "È un’operazione di abbattimento fiscale intelligente, volta a favorire l’economia circolare e a cambiare le abitudini delle attività commerciali o industriali che producono o distribuiscono beni alimentari, affinché si eviti il più possibile di buttare nella spazzatura cibo ancora edibile. Un tassello - continua la Mattei - che fa parte del mosaico più ampio di azioni che, come amministrazione comunale, stiamo mettendo in campo per promuovere regimi alimentari sostenibili e favorire le pratiche antispreco. Una volontà che abbiamo confermato di recente con la sottoscrizione del Milan Urban Food Policy Pact, un patto internazionale, firmato da oltre 200 città del mondo, che ha lo scopo di rendere gli enti locali protagonisti e interpreti della tutela del diritto a un’alimentazione sana, attraverso la realizzazione di progetti capaci di incoraggiare la riduzione delle eccedenze e delle perdite lungo la filiera alimentare".

a. g. c.