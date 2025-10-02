Tariffe invariate per asili e mense scolastiche

Nessun aumento per le tariffe riguardanti i nidi, le scuole dell’infanzia e le mense scolastiche. La giunta comunale ha deciso di confermare il pacchetto dello scorso anno, azzerando eventuali ritocchi su base Istat. I bimbi iscritti ai servizi educativi del Comune sono 287 nei nidi, 577 nelle scuole dell’infanzia tra comunali, statali e paritarie ed infine 1.331 nelle primarie. Nei nidi restano le 30 fasce Isee con rette graduate da 65,63 euro al mese per la prima fascia agevolata e 45,98 euro per l’orario ridotto fino a 412,52 euro per la retta ordinaria e 288,77 euro per l’orario ridotto. Per le scuole dell’infanzia comunali le rette vengono calibrate in quattro fasce di reddito Isee, variando da 51,50 euro per l’orario intero fino a 161,75 euro al mese. Vengono inoltre confermati i servizi aggiuntivi tra cui quello di anticipo, che consente ai bambini di accedere alla scuola prima dell’orario standard. Da quest’anno è previsto l’ingresso gratuito nei nidi dalle 7,45 alle 8, mentre nelle scuole dell’infanzia verrà chiesto un contributo di 20 euro per l’anticipo che va dalle 7,45 alle 8,30. Nelle scuole dell’infanzia statali è prevista una quota fissa mensile, che va da 49,25 euro per la fascia Isee più bassa a 54,80 euro per la retta ordinaria. A questa si aggiunge una quota variabile giornaliera, che viene calcolata in base alla presenza effettiva del bambino. Alle elementari le tariffe per il servizio della mensa scolastica si baserà sul costo unitario del pasto, variando dai 2,50 euro a pasto per la fascia Isee più bassa fino a 6,80 euro per la retta ordinaria. Sono previste riduzioni per le famiglie numerose, con un costo calmierato a 4,10 euro a pasto per i nuclei con tre o più figli residenti. "Abbiamo scelto di mantenere invariate le tariffe perché riteniamo fondamentale garantire alle famiglie continuità, certezza e accessibilità ai servizi" sottolinea la vicesindaca Sandra Villa (nella foto).