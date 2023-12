Tariffe luce e gas: "A febbraio nuova proposta a prezzo fisso"

Mantenere le tariffe indicizzate o passare a quelle fisse? È la domanda più ricorrente nell’ultimo periodo a San Marino. Dove si torna a parlare con insistenza di bollette del gas e dell’energia elettrica. A fare chiarezza ieri ci hanno pensato il segretario di Stato con delega ai rapporti con Aass, Teodoro Lonfernini, e il direttore dell’Azienda autonoma di Stato per i Servizi, Raoul Chiaruzzi. "Di concerto con la Segreteria e in considerazione dell’interesse per le offerte a prezzo fisso pubblicate – spiega il direttore dell’Azienda – sarà proposto all’Autorità di regolazione per i Servizi pubblici e l’energia di attivare, anche nel mese di febbraio, una ulteriore offerta a prezzo fisso per la fornitura di energia elettrica e gas naturale con validità 1 aprile 2024-31 marzo 2025". Questa nuova proposta di adesione "si aggiunge – spiegano in coro Lonfernini e Chiaruzzi – a quella già pianificata per il mese di maggio 2024 cui seguiranno ogni trimestre ulteriori offerte". Negli ultimi giorni, dopo le comunicazioni dell’Aass non sono mancate le critiche.

"Sollevate da pochi, per dire il vero, in relazione al limitato periodo concesso per aderire alle offerte a prezzo fisso – spiega il ministro sammarinese – Ci teniamo a precisare che tale durata è correlata al livello delle tariffe, per cui maggiore è la durata concessa per aderire all’offerta, maggiore è la tariffa. Una durata limitata per l’adesione assicura ed ha assicurato quindi le migliori condizioni economiche per gli utenti. Mettiamo a disposizione dei nostri utenti e concittadini degli strumenti innovativi per poter interpretare il propri consumi. Abbiamo tre tariffe a disposizione: variabile, fissa e sociale. Sono tre fasce che rispondono allo specchio della nostra società e sono a disposizione dei nostri concittadini". Tocca a Chiaruzzi spiegare le ’regole’.

"Ci saranno degli altri momenti per accedere alle tariffe fisse – assicura il direttore dell’Azienda per i Servizi – Al momento stiamo pensando a periodi di tipo trimestrale e la durata con cui l’utente potrà presentare la propria adesione all’offerta sarà comunque di un periodo limitato perché il periodo di apertura dell’offerta è correlato con il rischio. Più è elevato il rischio, più è elevata la tariffa che dobbiamo applicare". Al momento sono circa 200 gli utenti che hanno già deciso di scegliere la tariffa fissa al posto della indicizzata.