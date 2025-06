A Riccione tartaruga marina depone cento uova in spiaggia

La spiaggia dei locali e del divertimento. La spiaggia dove si fanno le ore piccole tra la musica e migliaia di ragazzi e ragazze. Una grande tartaruga Caretta Caretta ha scelto questa sabbia, quella del Marano, per deporre le proprie uova. Un evento eccezionale. È la prima volta che accade sulla costa della provincia riminese. La tartaruga è arrivata poco dopo lo spegnimento della musica nei locali. Non tutti i giovani se n’erano andati dalla zona. Due ragazze di 17 e 18 anni si trovavano sulla spiaggia quando hanno visto quella grande tartaruga uscire dalle acque e risalire per circa 25 metri l’arenile cominciando a muovere la sabbia formando un buco. Le giovani hanno filmato il momento in cui ha deposto un centinaio di uova, ed hanno chiamato la Capitaneria di porto. Verso le 2 del mattino sono arrivati i volontari di Fondazione Cetacea e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. La Caretta Caretta non c’era più, aveva già ripreso il mare scivolando tra le onde. Ma grazie alla preparazione di Alice Pari, volontaria di Cetacea, è stato possibile trovare le tracce e individuare il nido.

L’area è stata perimetrata e verrà realizzato un sistema di recinzione con staccionata in legno, reti da cantiere su basamenti e strutture lignee per delimitarla. Sarà installato anche un gazebo per garantire un presidio permanente da parte dei volontari di Cetacea. La schiusa delle uova è prevista tra circa 50 giorni, dovrebbe quindi cadere tra Ferragosto e la fine di agosto. È la prima volta che la spiaggia della provincia riminese viene scelta dalle tartarughe per deporre le uova. Due anni fa era accaduto a Milano Marittima e in passato anni fa a Pesaro. "È un fenomeno eccezionale – racconta Sauro Pari, presidente di Cetacea –. Il cambiamento climatico con il progressivo riscaldamento delle acque dell’Adriatico è una condizione che incide profondamente su quanto sta accadendo. In giugno le acque hanno raggiunto temperature di 25 gradi quando dovrebbero essete tra 22-23. Non escludo che possano essere individuati altri nidi in questa zona dell’Adriatico. Le Caretta Caretta stanno progressivamente abbandonando le coste della Grecia e della Turchia". Intanto sulla spiaggia del Marano, zona 133, il Comune è pronto a intervenire. "Si tratta di un momento storico – spiega Andruccioli –. È il primo caso nella provincia di Rimini. Stiamo predisponendo un’ordinanza che introdurrà misure di tutela del nido. È un grande segnale per cittadini e turisti, a testimonianza della qualità ambientale della nostra città".

Andrea Oliva