Tartarughe aliene sulla spiaggia di Rimini: "Vietato tenerle, consegnatele"

Le tartarughe aliene recuperate sulla spiaggia

Rimini, 9 febbraio 2023 – Alieni sulla spiaggia portati dal maltempo. A far scattare l’emergenza è la Regione Emilia Romagna lanciando un appello a tutti coloro che dovessero ritrovare piccole tartarughe sulla sabbia striature rosse, gialle o arancioni sul capo e sulle zampe.

Non sono tartarughe di mare. A farle arrivare sulla sabbia è stato il maltempo ingrossando i fiumi lungo i quali si trovavano, portandole in mare aperto dove la forza delle correnti le ha fatte spiaggiare. Possono apparire indifese e bisognose di aiuto, ma gli effetti della Trachemys scripta sull’ecosistema sono pesanti mettendo in pericolo la tartaruga autoctona, gli insetti acquatici, i crostacei, pesci e anfibi.

Per questo non si possono tenere in casa. Anzi a creare il problema è stato chi prima le ha tenute in casa, poi le ha liberate. La specie è aliena perché proviene da oltreoceano e riesce a riprodursi molto velocemente minando l’esistenza della tartaruga autoctona, la Emys orbicularis.

Dopo il forte maltempo di alcune settimane fa, gli esemplari ‘alieni’ sono stati trovati a decine sulle spiagge di Rimini, Riccione e Misano. "La tartaruga palustre americana non può essere né detenuta, anche in confinamento, né trasportata, né rilasciata nell’ambiente" avverte la Regione.

Cosa fare se si trovano le tartarughe aliene

Chi ne trovasse una dovrà consegnarla al Centro recupero animali selvatici (Cras) di Rimini (via Baracchi 47, e Corpolò), gestito dall’Associazione Atema Odv che provvederà al trasporto presso il centro di Marina di Ravenna, individuato dalla Regione per la detenzione temporanea delle tartarughe. "E’ un invito che rivolgiamo ai cittadini, nella convinzione che dalla loro collaborazione potrà arrivare un contributo prezioso – spiega l’assessora regionale ai Parchi e biodiversità, Barbara Lori -. Purtroppo sono sempre più numerosi i casi di piante o animali esotici che, introdotti dall’uomo in modo accidentale o volontario, mettono a serio rischio molte specie e varietà native, compromettendo un equilibrio spesso fragile e già minacciato dalle attività umane".