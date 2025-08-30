Tartarughe di Riccione: le prime nascite nonostante il maltempo / Video

Rimini, 30 agosto 2025 – Il nubifragio (e le basse temperature) che ha messo in ginocchio la Riviera ha causato anche ritardi nella schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta deposte, per la prima volta nel Riminese, sulla spiaggia libera riccionese, a Marano. Ma ora le prime quattro tartarughine hanno finalmente preso il mare (video) e presto, si spera, le seguiranno anche le altre.

Il nido venne interrato da ‘mamma Caretta’ nella notte tra il 23 e il 24 giugno: da allora oltre 200 volontari vegliano sul tratto di spiaggia tra gli stabilimenti 132 e 134 che è stato delimitato da una recinzione. Centinaia le persone che hanno visitato l’area (da lontano) ogni giorno in attesa della schiusa prevista che era prevista tra Ferragosto e fine agosto.

"Le precipitazioni abbondanti di luglio e le temperature basse hanno però allungato i tempi di incubazione delle uova, facendo temere anche per lo sviluppo stesso degli embrioni al loro interno – spiega la Fondazione cetacea di Riccione –: qualche giorno dopo la data prevista per il termine dell’inclinazione e dopo l’allagamento del nido della notte fra sabato e domenica scorsi si è deciso di procedere con una ispezione del nido: con grande gioia sono state scoperte uova con embrioni vivi e attivi prossimi alla schiusa e quattro piccoli tartarughini già fuoriusciti dalle uova”.

E infatti questa mattina, alle prime luci dell’alba, i quattro piccoli hanno iniziato il percorso verso il mare aperto, sotto lo sguardo attento degli operatori. Va ricordato che la specie Caretta caretta è quella più comune nel mar Mediterraneo, ciò nonostante è fortemente minacciata.

E gli altri? I volontari presidiano la zona e attendono che il lieto evento prosegua, “nella speranza che avvenga quanto prima”.