Tasche di stoffa porta-cellulari

Salendo di grado e arrivando alle superiori, da anni gli istituti cercano di limitare l’utilizzo dello smartphone nei modi più disparati. Nel settembre del 2021, l’Einaudi Molari aveva approvato un regolamento che imponeva a ragazzi di depositare il cellulare in una bacheca di stoffa con tante tasche dove riporre i telefonini. Una stretta che l’allora dirigente Daniela Massimiliani giustificò con la difficoltà nel gestire l’abuso degli smartphone da parte degli studenti e ragazze. Le ‘tasche’ erano un metodo per ‘disconnettere’ i giovani e fargli riscoprire la socialità in classe.