Task force contro le baby gang: controllati in 300

Trecento persone identificate e controllate, una raffica di denunce. È questo il bilancio dell’operazione contro le baby gang e i fenomeni legati alla microcriminalità che nel fine settimana ha visto scendere in campo i carabinieri della compagnia di Riccione, impegnati come di consueto nel monitoraggio nelle zone sensibili della città e degli altri Comuni del litorale, in passato finiti spesso al centro delle cronache. Una vera e propria task force che ha fatto scattare un giro di vite attorno alla stazione dei treni, ma anche in altri luoghi caldi della movida riccionese, da piazzale Roma passando per viale Ceccarini e i locali del Marano.

La grande maggioranza delle persone identificate era composta da giovanissimi, inclusi molti stranieri, arrivati in città appositamente per trascorrere il fine settimana. Controlli serrati, che hanno portato a diverse denunce. Il primo a finire nei guai, con accusa di spaccio di stupefacenti a suo carico, è stato un 23enne sudamericano. I militari gli hanno trovato addosso 12 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed un coltello a scatto. Denunciato anche un 31enne nordafricano, pizzicato mentre cercava di rubare il portafogli lasciato incustodito sotto l’ombrellone dal cliente di uno stabilimento balneare di Cattolica. Sul posto è accorsa immediatamente una pattuglia dell’Arma e il malvivente è stato prontamente bloccato e in seguito denunciato a piede libero. Un altro nordafricano, in questo caso di 45 anni, è risultato irregolare in Italia in quanto già sottoposto ad un ordine di espulsione emesso dal questore di Milano.

Un 27enne senza fissa dimora è stato invece sorpreso dal titolare di uno stabilimento balneare di Riccione mentre trascorreva la notte su uno dei lettini. Sarebbe quindi scoppiata una lite, sedata solo grazie all’intervento dei carabinieri. Il giovane deve ora rispondere del danneggiamento di alcune delle attrezzature della spiaggia. Non sono mancati naturalmente i controlli nelle strade della Perla Verde e degli altri Comuni del circondario. Quattro automobilisti con un tasso alcolemico superiore al consentito sono incappati nei posti di blocco predisposti dai militari dell’Arma e sono risultati positivi al test dell’etilometro. Nei loro confronti è quindi scattato il ritiro della patente.