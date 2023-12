Task force di vigili per la notte di Capodanno

In occasione delle festività di fine anno, già da qualche giorno ed anche a Natale, il comando di polizia locale di Bellaria Igea Marina ha rinforzato i servizi sul territorio, sia in orario diurno che in orario serale, con attività mirate alla tutela e alla sicurezza della popolazione. Servizi che sono stati programmati, in quest’ottica, anche in orario notturno ed al di fuori del canonico orario di servizio. Agenti quindi in campo nelle vie calde di Bellaria, vedi l’Isola dei platani, anche per la notte di oggi, la più lunga dell’anno. Gli agenti avranno un ruolo fondamentale per prevenire ad esempio fenomeni di microcriminalità. Una voglia di "tranquillità e serenità" già annunciata nella giornata di ieri dallo stesso sindaco Filippo Giorgetti.

Un pacchetto di attività straordinarie che si protrarrà nei prossimi giorni sino all’Epifania e nel quale rientra l’impiego di una pattuglia appiedata composta da due unità. "Agenti in alta uniforme", spiega il comandante Antonio Amato, "la cui presenza è volta proprio a manifestare ancor di più vicinanza al cittadino durante queste giornate di festa. Crediamo infatti, noi e l’amministrazione comunale, che il tema della sicurezza vada affrontato in primis con presenza e vicinanza alla popolazione da parte delle nostre donne e dei nostri uomini. Intendiamo – continua Amato – far percepire a pieno la sensazione di un presidio, costante seppur discreto, del territorio". Il comandante sottolinea poi che "con lo stesso spirito, per il Capodanno, abbiamo pianificato l’impiego di due pattuglie dedicate al controllo del territorio, che si protrarranno in servizio sino alla mattina garantendo una presenza continuativa al servizio della comunità. Il tutto, in stretta sinergia con la stazione dei carabinieri di Bellaria Igea Marina", conclude, "con la quale il comando di polizia locale ha in questi mesi consolidato ulteriormente un rapporto di fruttuosa collaborazione".

Una festa quella di questa notte che si prepara quindi ad accogliere la cittadinanza in un clima di completa sicurezza. L’aiuto degli agenti di polizia e carabinieri supporterà quel pacchetto di misure restrittive, già annunciato con un’ordinanza comunale, che andrà in vigore questa notte. Né petardi, né bottiglie di vetro saranno infatti consentiti nel Capodanno bellariese. Spazio invece ad un sano divertimento e ad una festa di comunità, sotto il prezioso controllo delle forze dell’ordine.

Aldo Di Tommaso