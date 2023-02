Tassa ‘abolita’ per gli stranieri in treno

Niente tassa di soggiorno per i turisti stranieri che arriveranno da Germania, Austria e Svizzera in treno. Facendo i conti della serva un tedesco che sale sul treno a Monaco di Baviera per trascorrere le vacanze a Riccione potrà risparmiare fino a 29 euro a settimana. A rendere la cosa fattibile ci ha pensato l’accordo trovato tra Trenitalia, Federalberghi e Comune di Riccione, nell’ambito del progetto ‘Riccione Go’. Sui collegamenti ferroviari nazionali la possibilità di scontare l’imposta di soggiorno è attiva da anni. Ora lo diviene anche per gli stranieri che varcheranno le Alpi. L’opportunità rientra tra le frecce all’arco del Comune che si sta per imbarcare nella campagna di Germania. Da domani a domenica l’amministrazione sarà presente alla F.re.e. di Monaco di Baviera, una fiera rivolta direttamente al consumatore. Un’occasione che le persone hanno per conoscere nuove idee per le vacanze, destinazioni e curiosità per stuzzicare la voglia di partire con la bella stagione. "Per Riccione quello di Monaco di Baviera è un appuntamento importante – spiega il presidente del consiglio Simone Gobbi -. La linea strategica turistica, condivisa con gli operatori durante le varie riunioni in cui li abbiamo incontrati, è chiara: promuovere Riccione a partire dai Dach (Germania, Austria, Svizzera), sfruttando gli accordi di collaborazione con le linee ferroviarie già operativi e comunicando cosa è diventata Riccione oggi. Il prossimo passo, con orizzonte sul 2024, sarà quello di esplorare, in collaborazione con Apt, altri mercati in base anche alle nuove rotte aeree che collegheranno l’aeroporto Fellini".

Albergatori e Comune puntano molto sul mercato tedesco dopo i risultati ottenuti lo scorso anno. Dopo una stagnazione in termini di presenze durata anni, e l’ulteriore forte diminuzione dovuta agli anni della pandemia. Il mercato d’oltralpe invece che ridursi ai minimi termini ha visto aumentare i numeri dei pernottamenti superando addirittura quelli del 2019 (+10,6%), l’anno che ha preceduto il Covid. Oggi per un tedesco è ancor più comodo arrivare a Riccione. Dal 10 giugno al 9 settembre il collegamento in treno da Monaco a Riccione sarà diretto. Il turista partirà la sera e si sveglierà la mattino guardando l’Adriatico. Costa Hotel aggiungerà un ulteriore incentivo per la prneotazione. "Offriremo la possibilità - spiega il responsabile Bruno Bernabei - per chi prenota entro il primo di aprile, di beneficiare di uno sconto del 10% sulla vacanza".

Andrea Oliva