"Tassa di soggiorno. Aumento arbitrario"

Non si spegne la polemica in città dopo la notizia dell’aumento della tassa di soggiorno (50 centesimi al giorno a turista), deciso dall’amministrazione comunale per il 2024. Ora le opposizioni salgono sugli scudi ed il Movimento 5 Stelle attacca: "Alcuni giorni fa abbiamo appreso a mezzo stampa la volontà dell’ amministrazione comunale di aumentare la tassa di soggiorno – ribadisce il Movimento 5 Stelle di Cattolica – nel corso dell’ultimo consiglio comunale la sindaca ha ribadito questa volontà, motivandola con la decisione di utilizzare questa ulteriore entrata, circa 500mila euro all’anno, per la riqualificazione delle vie del turismo e non solo. Ma non siamo affatto convinti delle spiegazioni fornite dall’ amministrazione comunale sulle motivazioni che hanno portato all’aumento della tassa". Ed ecco più nel dettaglio la posizione del partito di minoranza: "Ci domandiamo e domandiamo alla maggioranza innanzitutto se questo aumento sia semmai direttamente collegato alla situazione del bilancio comunale e se dunque sia un modo per cercare ulteriori risorse non avendone abbastanza disponibili. Come Movimento 5 Stelle vigileremo molto attentamente affinchè i fondi provenienti da questo aumento della tassa siano ben spesi".

Luca Pizzagalli