Tassa di soggiorno, boom d’incassi: "Oltre un milione in un’estate"

Tre mesi di applicazione e la tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina ha già portato nelle casse comunali oltre 1,25 milioni di euro. "Dopo i 350mila raccolti a giugno e i 400mila di luglio, ad agosto l’incasso ha superato i 500mila euro" spiega il sindaco Filippo Giorgetti. Ora l’attesa è per settembre, che chiuderà il primo bilancio di una misura a lungo rinviata: Bellaria era infatti rimasta l’ultimo comune costiero del Riminese a non aver ancora introdotto l’imposta, osteggiata per anni dal centrodestra e da una parte del mondo alberghiero, mentre il Pd ne sollecitava l’adozione. L’imposta, scattata il primo giugno, si applica ai turisti maggiorenni per un massimo di sei notti (dieci nei campeggi). Le tariffe sono differenziate: 2,50 euro a notte negli hotel a quattro stelle, 1,50 nei tre stelle, 1 euro per b&b e agriturismi, 20 centesimi per le aree camper. Oggi i numeri hanno spazzato via le diffidenze. "Le nostre previsioni sugli incassi sono state superate – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Le tariffe sono state calibrate con equilibrio e i risultati molto positivi lo confermano. Il turismo non ha subito contraccolpi: gli arrivi sono cresciuti, le presenze hanno tenuto. È cambiata solo la durata media dei soggiorni, più breve rispetto al passato, ma il fatto che il prelievo si fermi ai primi giorni ha evitato effetti negativi".

Per l’amministrazione, queste risorse hanno una destinazione precisa: "Promozione turistica, manutenzione e servizi per i visitatori – aggiunge Giorgetti –. È un impegno che intendiamo condividere con le categorie, perché l’obiettivo è comune: rendere Bellaria più moderna e competitiva". Dal Pd arriva però un richiamo severo. La segretaria Cristina Belletti rivendica di aver sostenuto l’introduzione dell’imposta sin dall’inizio e accusa la maggioranza di aver accumulato un ritardo pesante: "Alleluja! La tassa di soggiorno ha portato tanti bei soldini nelle casse comunali, e tutti ne siamo felici, a partire dal sindaco Giorgetti. Ma saremmo stati ancora più felici se fosse stata approvata dieci anni fa, quando la legge lo permetteva".

Secondo i dem, in questo tempo "sono andati persi almeno 10 milioni di euro che avrebbero potuto rilanciare l’offerta turistica e liberare risorse comunali per altri capitoli di bilancio". E ancora: "Oggi si scopre che la tassa non penalizza i numeri del turismo, come noi sostenevamo da sempre. Meglio tardi che mai, ma ora serve chiarezza sulla destinazione dei fondi. Non lasciate passare altri dieci anni prima di decidere".