Tassa di soggiorno, confronto con gli esperti

di Aldo Di TommasoUn percorso di formazione chiaro e strutturato, pensato per supportare al meglio gli operatori turistici. Venerdì prossimo a Bellaria Igea Marina prenderanno il via gli incontri in presenza sulla gestione dell’imposta di soggiorno, proseguendo l’iter formativo avviato dall’amministrazione comunale. Un’iniziativa di grande interesse, con oltre trecento iscritti tra gestori di strutture alberghiere ed extra-alberghiere.

Dopo il webinar dello scorso martedì, che ha illustrato il software gestionale ‘Staytour’ – messo gratuitamente a disposizione dal Comune – ora gli operatori potranno approfondire i temi e porre domande direttamente agli esperti. Gli incontri, della durata di un’ora, si terranno presso la sala del consiglio comunale e saranno suddivisi per categorie.

Ecco il programma dettagliato: venerdì 4 e lunedì 7 aprile alle 10 per strutture alberghiere, campeggi, aree sosta camper e agenzie immobiliari, venerdì 11, sempre alle 10, per operatori di alberghi, campeggi e aree sosta camper. Lunedì 14 alle 10 per i privati ‘non imprenditori’ che gestiscono affitti estivi. Per chi avesse necessità di cambiare data, l’Amministrazione ha fissato due incontri ‘jolly’, sabato 12 aprile alle 10 e martedì 15 aprile alle 12. Le richieste possono essere inoltrate a ids@comune.bellaria-igea-marina.rn.it. L’impegno dell’amministrazione non si ferma qui. Il successo dell’iniziativa conferma l’importanza di una formazione mirata e del coinvolgimento delle rappresentanze economiche.

Come sottolineato dall’assessora al turismo Milena Casali: "Questa introduzione è stata accompagnata da un costruttivo percorso di condivisione, parte integrante del quale è il piano di supporto informatico ritagliato su misura di chi dovrà adempiere agli obblighi normativi". In quest’ottica, il software ‘Staytour’ sarà presto accessibile anche tramite Carta di identità elettronica (Cie), oltre che con lo Spid. L’amministrazione valuterà l’organizzazione di ulteriori incontri formativi nelle prossime settimane, in base ai feedback raccolti. Inoltre, l’Ufficio tributi resterà disponibile anche nei mesi estivi per offrire assistenza gratuita su appuntamento. Un’iniziativa che conferma l’attenzione dell’amministrazione alle esigenze degli operatori turistici, offrendo strumenti concreti, formazione mirata e un dialogo costante. Per ulteriori informazioni e per rivedere il webinar introduttivo, è disponibile anche una sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/areetematiche-imposta_soggiorno.