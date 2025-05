Tassa di soggiorno dietro l’angolo. Ultimi corsi per gli albergatori

Conto alla rovescia per l’introduzione della tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina. Il balzello sulla vacanza scatterà dal primo giugno. Sono in programma nei prossimi giorni a partire da sabato – segnala l’amministrazione comunale (nella foto il sindaco Filippo Giorgetti) – quelle che si preannunciano come le ultime tappe dell’ampio percorso di formazione organizzato dall’amministrazione, a beneficio degli operatori turistici interessati alla gestione dell’imposta di soggiorno e agli annessi adempimenti di legge. Tre nuovi incontri in presenza, predisposti dagli uffici comunali per coloro che ancora necessitino chiarimenti circa il software gestionale ’Staytour’, messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Bellaria Igea Marina a tutte le strutture ricettive del territorio: tre appuntamenti extra rivolti a tutti gli operatori, ma pensati in particolare per i gestori in forma non imprenditoriale di locazioni brevi turistiche, ad esempio appartamenti.

Al pari dei precedenti, i prossimi incontri di formazione si terranno presso la sala del Consiglio, al piano primo della residenza comunale. Si comincia sabato alle 9,30, per poi proseguire lunedì 12 maggio alle 11 e terminare sabato 17 maggio alle 10. Questi appuntamenti vanno a chiudere un percorso di formazione che, avviato a inizio aprile, "ha visto una positiva, notevole partecipazione, con circa trecento operatori iscritti, rappresentativi di circa duecento strutture alberghiere o extra-alberghiere di Bellaria Igea Marina". Un ciclo di incontri anticipato da un utile webinar introduttivo incentrato sul gestionale ’Staytour’, la cui registrazione è tuttora fruibile gratuitamente sul canale YouTube dell’ente.