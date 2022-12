Tassa di soggiorno fino a 10 euro "Ma a Rimini non la aumenteremo"

di Manuel Spadazzi

’Spremere’ di più i turisti, attraverso la tassa di soggiorno, per avere più risorse per investimenti e servizi. La proposta è partita dallo stesso Andrea Gnassi e da altri parlamentari Pd, e l’emendamento alla finanziaria ha già incassato il via libera alla Camera. Emendamento che darà la facoltà ad alcuni comuni di poter chiedere ai turisti fino a 10 euro al giorno per la tassa di soggiorno. A oggi in Italia il limite fissato, per tutti i comuni, è di 5 euro, fatta eccezione per Roma dove il massimo è proprio 10. In base all’emendamento anche città come Rimini, Venezia, Firenze e Pisa potranno pretendere fino a 10 euro al giorno.

L’Anci (l’associazione dei comuni italiani) ha chiesto di estendere questa possibilità a città più piccole. Ma l’emendamento approvato prevede che solo le città capoluogo dove il rapporto tra turisti e residenti è di 1 a 20, possano chiedere fino a 10 euro di tassa di soggiorno. E Rimini è tra queste, con 49,55 turisti per ogni residente, sulla base della media delle presenze tra il 2017 e il 2019. Seguono poi Venezia (46,52), Firenze (27,96) e Pisa (21,18). Oltre a queste città, anche Verbania potrà beneficiare dell’emedamento. "Si tratta – ribadisce Gnassi – di un’iniziativa mirata a quei comuni capoluogo con determinate caratteristiche, per fornire loro uno strumento di autonomia finanziaria in più, l’unica che in pratica hanno. Poi decideranno loro se e in quale misura avvalersene".

Nonostante la proposta sia partita da Gnassi, il sindaco Jamil Sadegholvaad non ha alcuna intenzione di aumentare l’imposta di soggiorno. "Potevamo già farlo, visto che a Rimini non abbiamo mai applicato il massimo finora consentito, ovvero 5 euro". A Rimini il massimo è 4 euro, nei due hotel a cinque stelle (Grand Hotel e Isuite). Per gli hotel a quattro stelle l’importo richiesto è 3 euro, nei tre stelle 2, nei due stelle 1 euro. "E non abbiamo alcuna volontà di rivedere le aliquote, vanno già bene così per Rimini – dice ancora Sadegholvaad – L’emendamento firmato da Gnassi e altri del Pd è stato fatto soprattutto per realtà come Venezia e Firenze". Vale la pena ricordare che Rimini ha incassato quest’anno 8,8 milioni di euro dalla tassa di soggiorno, e prevede di incassarne 9 nel 2023.