Tassa di soggiorno, il Comune sceglie un funzionario ad hoc per gestire l’imposta

Nei giorni scorsi, la Giunta comunale di Bellaria Igea Marina ha disegnato la dottoressa Ilaria Corvini come funzionaria responsabile dell’imposta di soggiorno, tassa introdotta quest’anno per la prima volta dal Comune e che avrà valenza nei soli mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Una scelta – quella di Corvini – che di fatto conferma il ruolo centrale da lei ricoperto nella struttura amministrativa dell’ente. Responsabile dell’Unità operativa risorse finanziarie, programmazione e controllo, Corvini è da anni un punto di riferimento per l’efficienza gestionale dell’ente, contribuendo in modo significativo alla tenuta dei conti pubblici e alla trasparenza delle entrate tributarie. La nomina, disposta ai sensi delle normative sul federalismo fiscale, le attribuisce la piena titolarità nell’organizzazione e gestione dell’imposta: un compito delicato, che richiede competenza, rigore e capacità di relazione con le strutture ricettive del territorio. Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio comunale e riflette una visione di pubblica amministrazione orientata alla valorizzazione delle risorse interne. La figura della Corvini si inserisce in un contesto in cui il personale tecnico è chiamato a tradurre, con professionalità e coerenza, gli indirizzi della politica locale. Un incarico che conferma l’importanza della continuità amministrativa e del capitale umano nella gestione delle risorse pubbliche. In tempi in cui efficienza e trasparenza sono parole chiave, il suo contributo sarà strategico.

a.d.t.