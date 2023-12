Tassa di soggiorno. Il sindaco ‘apre’: "Ne parleremo"

Si torna a parlare di tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina, in consiglio comunale. Proprio durante l’ultima seduta, del 22 dicembre, c’è stata la prima ‘apertura’ da parte del sindaco Filippo Giorgetti chiamato a parlarne dopo l’intervento del consigliere Gabriele Bucci (lista civica). Giorgetti ha definito il tema "inevitabile, per forza di cose bisogna iniziare a ragionarci. Sarà nell’agenda della città nei prossimi anni". Bucci incalza: " L’imposta viene pagata direttamente dal turista e non dall’albergatore. Dobbiamo tornare a essere competitivi con gli altri comuni della provincia e anche d’Italia. Ormai quasi tutte le città hanno questa imposta. I tempi sono cambiati e dobbiamo cambiare anche noi".

Dello stesso parere Alessandro Berardi (Civici per Bim) che da anni propone, come Bucci, di prevedere l’imposta a Bellaria: "Sentire il sindaco Giorgetti parlare di questo è musica per le mie orecchie. Finalmente fa piacere sapere che è un tema sul tavolo della maggioranza. Speriamo che si inizi ad applicare l’imposta già dal 2024. Da tempo continuo a dire che va rimodulata la pressione tributaria ai cittadini di Bellaria Igea Marina, ed è giusto che anche chi ci viene a trovare aiuti la città. Non tutto deve gravare sul residente. E poi gli ospiti di Bellaria Igea Marina usufruiscono degli stessi servizi dei residenti, quindi è giusto che paghino anche loro una piccola parte". Bucci conclude: "Ovviamente la normativa prevede che i fondi raccolti con l’imposta di soggiorno vadano reinvestiti nel settore turismo e cultura, in interventi ambientali, per rendere ancora più gradevole la nostra città ai turisti che vengono a trovarci anno dopo anno. Cerchiamo di non rinunciare più a questi soldi. L’imposta a Bellaria Igea Marina potrebbe portare introiti per quasi 1,5/2 milioni di euro in più. Grazie a questi nuovi introiti sarebbe più facile attingere a programmi e fondi europei, arrivando anche al doppio degli importi. In questo modo le grandi opere, che oggi ancora non riusciamo a fare, potrebbero prendere vita. Non perdiamoci questa occasione. Non possiamo rimanere indietro. Se ci fosse ancora qualcuno che ha dei dubbi, il Comune potrebbe anche indire un referendum per lasciare la parola direttamente ai cittadini".

Rita Celli