Tassa di soggiorno. In trecento partecipano ai corsi

Trecento albergatori in rapprsentanza di 200 hotel: continuano a crescere le adesioni ai corsi per la gestione dell’imposta di soggiorno col software gestionale ’Staytour’, organizzati dal Comune, partiti online martedì. Stamattina alle 10 al via gli incontri in presenza nella sala del consiglio comunale. Seminario di circa un’ora, in cui saranno ripresi e approfonditi, prevedendo ampio spazio alle domande dei partecipanti, i medesimi argomenti affrontati nel webinar. L’incontro è rivolto ad operatori di alberghi, campeggi, aree sosta camper ed agenzie immobiliari. Il secondo appuntamento è in programma lunedì 7 aprile alla stessa ora, dedicato ad operatori di alberghi, campeggi ed aree sosta camper; stessa platea per la lezione di venerdì 11 aprile sempre dalle 10. Lunedì 14 aprile incontro rivolto ai privati ’non imprenditori’ che si occupano di affitti estivi.