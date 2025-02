"Tassa di soggiorno, istruzioni per l’uso"

Bellaria Igea Marina si prepara al debutto dell’imposta di soggiorno. Una tassa – introdotta dopo un lungo confronto tra amministrazione e categorie economiche – che secondo l’assessore al turismo Milena Casali rappresenta "una concreta opportunità di potenziare i servizi turistici". E per accompagnare gli operatori in questa fase di transizione, l’amministrazione ha predisposto un piano formativo gratuito destinato ai gestori delle strutture ricettive e degli esercizi extra-alberghieri. "Stiamo lavorando per consentire a tutti di essere preparati al meglio – dichiara Casali –. Fondamentali saranno gli incontri formativi sull’utilizzo del software gestionale, gratuito, che verrà messo a disposizione degli operatori".

I meeting, che si terranno in presenza e poi saranno disponibili anche online per chi non riuscirà a partecipare, dureranno due ore ciascuno e si terranno tra marzo e maggio, con la possibilità di prolungarli in base alle richieste. Si ricorda infatti che l’imposta sarà applicata solo nel periodo estivo, da giugno a settembre, con un limite di sei pernottamenti consecutivi per le strutture ricettive e dieci per campeggi e aree di sosta camper.

"La nostra priorità – prosegue l’assessore – è rendere nota questa iniziativa, auspicando di raccogliere il maggior numero di adesioni possibile, sia tra gli operatori alberghieri che extra-alberghieri, con appuntamenti in giorni e orari diversi per consentire la partecipazione di un pubblico ampio". Un plauso va poi a coloro che si sono impegnati nella strutturazione di un servizio di accompagnamento flessibile.

"Ringrazio gli uffici comunali per il grande impegno che ha portato alla definizione di questa misura, e per la disponibilità messa in campo per questa formazione, che ci permetterà di organizzare gli incontri in base al numero di adesioni ricevute" conclude Casali. Perché l’informazione e la formazione sono strumenti chiave per trasformare un cambiamento normativo in una leva di sviluppo.

E solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza si potrà costruire un futuro in cui il turismo di Bellaria Igea Marina non solo resista, ma continui a prosperare. Per informazioni e adesioni, gli interessati possono contattare il numero 0541.343738 oppure scrivere a ids@comune.bellaria-igea-marina.rn.it.