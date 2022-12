Tassa di soggiorno, l’aumento è servito

Raddoppia l’imposta di soggiorno per gli hotel a una stella mentre per i tre e quattro stelle l’aumento si ridimensiona rispetto alle previsioni iniziali. Domani sera arriverà in consiglio comunale il bilancio di previsione per il 2022. Intanto la giunta ha approvato l’aumento dell’imposta per i turisti. "Inizialmente era previsto un aumento di 50 centesimi a notte per tutte le categorie di alberghi – spiegano dal municipio -. È rimasto tale solo per gli alberghi a una e due stelle". Secondo l’amministrazione il ritocco dell’imposta per gli hotel con 1 e 2 stelle, rispettivamente da 50 centesimi a 1 euro e da 70 centesimi a 1,20 euro, è giustificabile visto che "in questi casi l’imposta era particolarmente inferiore sia rispetto a località concorrenti sia rispetto alle altri classi". Vengono ’salvati’ invece i 3 e 4 stelle dove gli aumenti sono nell’ordine di 20 centesimi. Un albergo con tre stelle passa da 1,80 euro a 2, mentre un quattro stelle da 3 euro a 3,20. Stesso aumento per l’unico cinque stelle in città dove i clienti pagheranno ogni giorno 4,20 euro invece che 4.

Nel 2018, in occasione del precedente aumento dell’imposta, a risentirne erano stati i 3 e 4 stelle. Il confronto tra la giunta e Federalberghi, che aveva criticato duramente la manovra di bilancio, ha infine portato a rivedere le posizioni iniziali. "Un dialogo, quello con l’associazione albergatori, che riteniamo sia stato particolarmente proficuo" sottolinea l’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi. La giunta ha voluto rivedere anche le tariffe per i campeggi e villaggi turistici la cui offerta si è alzata qualitativamente nelle ultime stagioni. Anche in questo caso il balzo dell’imposta è inferiore rispetto alle previsioni. Nelle strutture a 3 stelle si passa da 60 centesimi a 90, mentre in quelle a 4 stelle l’aumento è maggiore: da 60 centesimi a 1,40 euro. Aumento secco di 50 centesimi per affittacamere, B&B e appartamenti a uso turistico. Per gli appartamenti per vacanze utilizzati in forma di impresa gli aumenti saranno di 50 centesimi per tutte e tre le tipologie: i 2 soli arriveranno a 1 euro; i 3 soli a 1,20; i 4 soli a 2 euro. Le nuove tariffe entreranno in vigore fin dal primo gennaio.

I clienti degli hotel pagheranno dunque di più a partire da domenica, mentre gli albergatori si vedranno rimborsare l’imposta dal primo gennaio all’8, per effetto dell’iniziativa comunale valida nel periodo delle festività. "A fronte di un aumento delle spese a carico dell’amministrazione – chiude l’assessore –, abbiamo rivisto le tariffe dell’imposta di soggiorno dopo un lungo dialogo con le categorie interessate. Sarà un patto con i turisti che troveranno una città più sicura, più pulita, più ecologica e in generale più bella".

Andrea Oliva