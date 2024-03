Tassa di soggiorno, maxi recupero: "Ma attendiamo ancora il rimborso"

La campagna di controlli anti-evasione sulla tassa di soggiorno, ha fruttato al Comune di Riccione, nel 2023, circa 200mila euro. Tanti erano i denari che le attività alberghiere non avevano girato al Comune dopo la riscossione. Per i soldi che il Comune si prende, ce ne sono altri che gli albergatori ancora attendono. Si tratta dell’ormai famoso rimborso dell’imposta di soggiorno riscossa dagli hotel che avevano deciso di tenere aperti nel periodo natalizio del lontano 2022. Stretti dal caro energia che aveva fatto volare le tariffe di luce e gas, molti albergatori avevano deciso di non aprire. Per evitare una serrata, la giunta aveva deciso di rimborsare l’imposta di soggiorno agli albergatori. Un incentivo all’apertura.

Dopo un’attesa durata oltre un anno è finalmente arrivata la determina che consente agli albergatori di fare richiesta per il rimborso. Tutto bene se non fosse che "ci siamo accorti che il rimborso verrà dato per il periodo che va dal 24 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 – premette Bruno Bianchini, il presidente di Federalberghi – Inizialmente le cose dovevano essere diverse, con i rimborsi che dovevano partire dal 24 novembre. Invece è scomparso un mese di rimborso". L’umore non è dei migliori, in attesa di capire la ricaduta del provvedimento. Inoltre per ottenere il rimborso bisognerà riprendere in mano tutte le bollette pagate in quel periodo e confrontarle con quelle dell’anno precedente. Se la differenza sarà consistente, come è stabilito dai criteri della determina, allora si potrà ottenere il rimborso, altrimenti no. "Ma è evidente che un simile lavoro sarebbe dovuto avvenire un anno fa, sarebbe stato molto più semplice. Ora vediamo quali saranno i calcoli. Leggiamo che il fondo messo a disposizione dal Comune ammonta a 130mila euro".

C’è anche un altro fronte su cui Federalberghi attende risposte: il tavolo per stabilire la destinazione dell’imposta di soggiorno. Dopo anni di attese il primo faccia a faccia è arrivato oltre un mese fa. "Abbiamo da subito presentato quelle che sono le nostre proposte considerando anche li fatto che da regolamento almeno il 5% delle risorse va stabilito dalle associazioni di categoria". Tra i punti si trova il contributo per valorizzare l’osservatorio ’Luigino Montanari’, creare un’app turistica per Riccione, rifare il sito Riccione.it, investire nell’iniziativa Riccione in treno, destinare risorse per il decoro cittadino. "Attendiamo risposte".

Andrea Oliva