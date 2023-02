"Tassa di soggiorno, non averla è un danno"

"Mi fa un po’ intristire leggere sul Carlino che qualcuno crede ancora che il non aver istituito l’imposta di soggiorno da parte delle amministrazioni di destra-centro aiuti il nostro turismo comunale. A mio avviso lo sminuisce". E’ il capogruppo civico di opposizione Gabriele Bucci a intervenire sul turismo. Perché lo sminuisce? "Anzitutto perché dà l’impressione di una debolezza competitiva della nostra offerta turistica, se non riscuotendo l’imposta si crede di avere maggiori probabilità di battere la concorrenza dei comuni che l’imposta l’hanno istituita". Poi "perché rinunciando ad incassare, in 5 anni di mandato, circa 8 milioni di euro, si rinuncia ad investimenti per il miglioramento della città che, questi sì, sono decisivi per la competizione turistica con i comuni concorrenti". E’ poi vero che, senza imposta di soggiorno, gli alberghi e la città turistica sono più competitivi? Bucci confronta i risultati turistici del 2022 di Bellaria Igea Marina con quelli di Riccione: "Se Riccione, lo scorso anno, ha fatto un meno 6,7% sul 2019 (anno pre-covid) la nostra città ha registrato un meno 6,3%. Se poi guardiamo i dati sui turisti stranieri, sempre confrontando il 2019 con il 2022, Riccione è a meno 1,2%, mentre Bellaria Igea Marina è addirittura a meno 10,2%. Dunque, non solo non siamo stati così tanto competitivi visto che il nostro recupero sull’anno pre-covid non differisce granchè, anzi per gli stranieri siamo molto più indietro, rispetto a quello di Riccione". Sempre continuando il confronto con Riccione, "grazie all’imposta, quel comune si mette ogni anno in cassa oltre 4 milioni più di Bellaria Igea Marina, da spendere nel turismo per rendere più bella e attraente la città, più ricchi e articolati i suoi servizi, più vivo tutto il tessuto economico. E, magari, investendo parte di queste risorse su interventi prima finanziati da altri capitoli di spesa, grazie al risparmio che ne consegue, per abbassare l’importo di alcuni tributi comunali riguardo ai cittadini meno abbienti".