Tassa di soggiorno, nuove regole "Hotel in rivolta, troppa confusione"

"Vorremmo impegnarci per cercare clienti e non per sbrigare pratiche burocratiche". La categoria degli albergatori è in subbuglio. Dopo l’aumento delle tariffe dell’imposta di soggiorno comunicate nei giorni a ridosso del Natale, giovedì è arrivata un’altra doccia fredda. Il Comune ha convocato la categoria al palazzo del Turismo per presentare il nuovo portale dove caricare i dati al fine della rendicontazione dell’imposta da versare al municipio. Entrerà in azione il 25 gennaio. "Nell’oggetto – premette il presidente Bruno Bianchini – si parlava di semplice aggiornamento, non avremmo mai pensato a un software completamente diverso che ci impegnasse ogni giorno e non una volta ogni due mesi come quello precedente". Passati i primi minuti "dall’inizio della esposizione – ricorda il presidente – dalla platea sono emersi i primi dubbi che via via sono diventati mugugni, poi osservazioni, poi obiezioni ed infine proteste sino a diventare anche piuttosto rumorose. Intendiamoci il tutto era giustificato. Siamo già oberati da una serie di incombenze burocratiche. Le necessità di aggiornare registri sulla privacy, sulla sicurezza, sull’antincendio, sulla Haccp ci costringono per parte della nostra giornata a trasformarci in segretari sottraendo energie ed attenzioni al nostro lavoro".

Già oggi, rileva il presidente, "dobbiamo comunicare giornalmente arrivi e partenze clienti in questura ed all’Istat ai fini delle statistiche, mentre noi in fin dei conti noi vorremmo occuparci degli ospiti. Aggiungere un’altra quotidiana incombenza a tutto questo onestamente non è proprio necessario, sostituendo un software che nella sua semplicità ha sempre comunque svolto la sua funzione". L’impegno quotidiano nell’inserire presenze e importi suona anche come un ulteriore controllo sulla categoria, cosa che ad alcuni ha fatto storcere il naso. Ieri il centralino di Federalberghi Riccione ha ricevuto molte telefonate da associati che chiedevano un aiuto per decifrare il nuovo software. L’associazione ha da ridire anche sull’entrata a regime degli aumenti tariffari dell’imposta. L’amministrazione ha comunicato che entreranno in vigore dopo il Sigep, dunque la data di inizio non è stata il 20 gennaio, ma sarà il 25. "Le variazioni delle tariffe della imposta di soggiorno comportano modifiche di listini su vari siti e portali nonché aggiornamenti dei vari gestionali e sono operazioni che richiedono tempo con interventi tecnici specifici. Se la comunicazione non è puntuale, si rischia confusione come sta avvenendo".

Andrea Oliva