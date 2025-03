Tassa di soggiorno, parte martedì il percorso formativo per operatori

Imposta di soggiorno: istruzioni per l’uso. Al via martedì il percorso formativo gratuito promosso dal Comune dedicato agli operatori turistici interessati alla gestione dell’imposta di soggiorno "e agli annessi adempimenti di legge". Balzello al via in città dal primo giugno (fino al 30 settembre). Si tratta di "una serie di incontri formativi sull’utilizzo del software gestionale – spiega l’assessore al Turismo Milena Casali (in foto) – gratuito, messo a disposizione dal Comune".

Alta l’adesione registrata dagli uffici comunali da quando l’iniziativa è stata resa nota, con circa 180 operatori che hanno deciso di partecipare al ciclo di incontri. Martedì alle 9,30 sarà presentato il software ’Staytour’ dai tecnici informatici dell’azienda Hyksos che l’ha realizzato; un primo corso che avrà la durata di un’ora circa, a cui sarà possibile prendere parte collegandosi da pc o dispositivo mobile al link https://meet.google.com/xwx-hngg-bqs (si potrà seguire anche dalla del consiglio comunale, su megaschermo. "Posto che questa prima lezione, contenente indicazioni di base preziose sull’uso dell’applicativo informatico, sarà registrata e poi resa fruibile online, si sottolinea sin da ora che l’Ufficio Tributi ha già previsto ulteriori giornate di formazione in presenza, che si terranno sempre presso la Sala", aggiunge il Comune. Chi ha aderito potrà scegliere le date e gli orari "meglio confacenti alle proprie necessità". C’è ancora tempo per registrarsi comunicando la propria adesione alla casella di posta dedicata ids@comune.bellaria-igea-marina.rn.it.