Tassa di soggiorno, partono oggi i corsi per albergatori

Tassa di soggiorno, istruzioni per l’uso: al via oggi alle 9,30 gli incontri gli operatori turistici sulla nuova imposta. Verrà presentato il software “Staytour” dai tecnici informatici dell’azienda Hyksos che l’ha realizzato. Un primo corso che avrà la durata di un’ora circa, a cui sarà possibile prendere parte collegandosi da pc o dispositivo mobile, il percorso formativo gratuito promosso dal Comune dedicato a tutti gli operatori turistici interessati alla gestione dell’imposta di soggiorno e agli annessi adempimenti di legge. Imposta di soggiorno che, come noto, è stata introdotta a Bellaria Igea Marina a partire dall’anno in corso. Sono già oltre 180 operatori che hanno deciso di partecipare al ciclo di incontri al via la prossima settimana. Iscrizioni ancora aperte, ricorda l’assessore al Turismo Milena Casali.