"Tassa di soggiorno, persi milioni di euro"

"A Bellaria Igea Marina abbiamo rinunciato a milioni di euro di imposta di soggiorno –mai applicata in oltre 10 anni – che per alcuni è equivalente a un patto con satana, mentre per il territorio un enorme danno". Lo afferma Danilo Lombardi, ex consigliere comunale pentastellato di lungo corso, in lizza con ’Uniti per cambiare’ alle ultime amministrative, insieme a Pd e lista civica ’Cambiamo’.

In cosa si concreta il danno, a suo avviso?

"Di fatto viene ridotta la possibilità di investimento, di riqualificazione delle nostre strutture e infrastrutture, della promozione, degli eventi, affidati fiduciariamente a Verdeblu, degli investimenti sul territorio appunto e invece ci vantiamo straordinariamente delle messe Rock’n’Roll alle 6 del mattino. Che per carità vanno benissimo e salveranno anche qualche anima, ma non salvano di certo i dati del turismo, come non regala un dato positivo la befana a Ferragosto, ulteriore dimostrazione di carenza di idee, e della necessità di fare eventi con il minimo indispensabile".

I dati recenti del turismo però vedono la città di Panzini in buona posizione, pur in una "annata complicata".

"I dati del turismo sono impietosi. Non solo a Bellaria Igea Marina: non esentiamo la nostra amministrazione dalle sue responsabilità, ma va riconosciuto un problema marcato e diffuso sul nostro rivierasco. Dati talmente spiacevoli che pare addirittura che alcuni sindaci e loro vice si vantino tra di loro di aver perso meno di altri. È vero che il dato impietoso è regionale, ma riflette semplicemente lo stesso impegno che ci mettiamo nei nostri comuni, non si investe più e si tira avanti ancora con la favola che il turismo e l’accoglienza l’abbiamo inventata noi, che il sistema ancora funziona, e che la concorrenza la fanno i social e i voli low cost".

Invece?

"La realtà è che non investiamo in diversificazione, non investiamo in infrastrutture, non colleghiamo i territori del mare con l’entroterra, non abbiamo progetti concreti, ma solo campagne spot. II dato reale rispecchia questa politica fatta di ’social media manager non ufficiali’, che operano sui gruppi social locali fingendosi super partes tentando di far passare eventi privati come partecipati dalla amministrazione o, peggio ancora, esaltano la foto col sindaco che stringe la mano alla vecchina di 106 anni, in vacanza Bellaria da almeno 70 anni come dimostrazione di un qualcosa che funziona. Ma i pensionati abitudinari si sfoltisco di anno in anno per principio naturale, e se non capiamo la necessità di diversificare, creare nuovi mercati avremo ulteriori segni meno anche il prossimo anno, e ci troveremo nuovamente i sindaci a far la gara a chi perde meno".