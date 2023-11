Tassa di soggiorno più cara. Rimini (per ora) corre da sola . Gli altri comuni la ’congelano’

Non sarà una stangata, per i turisti che verranno a Rimini. Ma comunque l’aumento della tassa di soggiorno deciso da Palazzo Garampi si farà sentire, in particolare per alcuni mercati. Come quello del turismo della terza età. L’esenzione dell’imposta varrà infatti solo per "gli over 65 che viaggiano con gruppi organizzati dagli enti pubblici locali" e soggiornano in hotel con tre – o meno – stelle. Si paga negli hotel a quattro stelle, e pagheranno tutti (a prescidere dalla tipologia di albergo) a luglio e agosto. Per Giovannino Montanari, fondatore della Montanari tour – agenzia specializzata in vacanze di gruppo e per la terza età – e presidente Fiavet, "l’incremento della tassa di soggiorno avrà un impatto negativo sui soggiorni degli anziani. I gruppi che arrivano qui con vacanze organizzate dai Comuni sono sempre meno, quindi la platea degli esentati sarà ridotta. Tutti gli altri invece devono pagare. E la maggior parte degli over 65 in vacanza a Rimini spende in media 400 euro a persona a settimana. Quindi l’incremento della tassa, che si sommerà ai rincari degli hotel e dei trasporti, andrà a incidere negativamente". Anche Corrado Della Vista, albergatore e presidente di Conflavoro, batte sullo stesso tasto: "Perché non dare l’esenzione a tutti i gruppi di turisti over 65? Questo permetterebbe di essere più competitivi anche nei confronti delle mete balneari che ancora non applicano la tassa". La Federalberghi non ha gradito l’aumento e con la presidente Patrizia Rinaldis invita il Comune a coinvolgere di più gli operatori su come impiegare i proventi della tassa. L’aumento dell’imposta di soggiorno nel 2024 dovrebbe portare, nelle casse di Palazzo Garampi, oltre 11 milioni di euro, 2 milioni in più di oggi.

Per ora solo Rimini, nella nostra provincia, ha deciso di aumentare il balzello sui turisti. "A Misano abbiamo già impostato il bilancio – dice il sindaco Fabrizio Piccioni – Non prevediamo aumenti della tassa". A Cattolica "la tassa di soggiorno è invariata dal 2018 – ricorda la sindaca Franca Foronchi – Si stanno facendo valutazioni, ma non è detto che la alzeremo". E a Bellaria prosegue la linea di non applicare l’imposta: "Non se parla neanche per il 2024 – assicura il primo cittadino Filippo Giorgetti – Anche se, è evidente, i proventi dell’imposta farebbero comodo agli investimenti". A Santarcangelo il turismo è in forte crescita, anche se non ha certo numeri paragonabili a quelli delle città costiere. "Ma per ora – spiega la sindaca Alice Parma – non intendiamo applicare la tassa".

Manuel Spadazzi